Ущерб компаниям-правообладателям составил свыше 1 миллиона рублей...

Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО задержали мужчину по подозрению в реализации контрафактного программного обеспечения.Установлено, что 24-летний приезжий из ближнего зарубежья установил нелицензионное программное обеспечение на компьютер, принадлежащий одной из фирм на улице Талалихина.Согласно результатам исследования установленные злоумышленником программы являются нелицензионными. Ущерб компаниям-правообладателям составил свыше 1 миллиона 145 тысяч рублей.Следственным управлением УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60