Камера запечатлела момент наезда на инспектора ГИБДД, попытавшегося остановить Mercedes без номеров на КПП в Каспийске. Водитель сбил полицейского и скрылся, однако впоследствии стражам порядка удалось установить его личность и задержать подозреваемого.

В Сети опубликовано видео с камеры наблюдения, установленной на КПП в дагестанском Каспийске. В объектив попал момент наезда на сотрудника полиции, произошедший вечером в минувшую субботу, 26 января.Сотрудник ГИБДД, по некоторым данным, командированный в республику из Ярославской области, попытался остановить автомобиль Mercedes без номерных знаков.Водитель легковушки не подчинился требованию инспектора и сбил его, после чего скрылся.Как сообщал ТАСС, пострадавший полицейский с телесными повреждениями был доставлен в лечебное учреждение, а подозреваемого установили и задержали правоохранители – им оказался житель Махачкалы 1988 года рождения.