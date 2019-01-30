Она рассчитана на 1100 человек

Она рассчитана на 1100 человекВ Коммунаре идет подготовка к строительству нового здания школы №46. В настоящее время в это учебное заведение ходит 923 человека, в их числе и дети из других присоединенных территорий Владимир. Школа работает в 2 смены, при этом начальные классы располагаются в отдельном небольшом здании так называемого «интерната» (много лет там жили ученики из отдалённых сёл, которые учились в школе поселка Коммунар).Новый проект школы обладает целым рядом преимуществ: там будут большие просторные классы, широкие коридоры, современный актовый зал на 350 мест, бассейн и огромный спортзал, в котором поместятся сразу несколько классов.Новая школа рассчитана на 1100 человек. Ее начнут строить уже в этом году. Территория образовательного учреждения позволяет начать строительство нового здания и не сносить при этом старое. А вот здание с начальными классами придется снести.На время строительства младшеклассники будут учиться в школе №26. В 7.30 детей будут забирать от школы № 46 и доставлять до крыльца 26-ой школы. После уроков, прогулок, дополнительных занятий и кружков в 16.30 в сопровождении педагога ребят будут отвозить обратно.Завершить строительство нового здания школы № 46 планируют к 2021 году.