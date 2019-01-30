В городе Волхов Ленинградской области группа подростков подожгла шапку на голове 12-летней девочки - она была доставлена в больницу с ожогами лица.

В городе Волхов Ленинградской области группа подростков подожгла шапку на голове 12-летней девочки — она была доставлена в больницу с ожогами лица. В настоящее время врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести. Вместе с ней пострадал и ее друг — мальчика избили.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления СК РФ.24 января в Москве двое подростков облили керосином своего приятеля и подожгли. 15-летний подросток получил ожоги 98 процентов поверхности тела третьей и четвертой степени, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. 28 января он скончался в больнице.