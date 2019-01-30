Хаски не могла выбраться сама

Хаски не могла выбраться самаВ конце декабря прошлого года в вечернее время суток к госавтоинспекторам в Меленках подбежали две школьницы. Испуганные девочки рассказали, что неподалеку в реку упала собака и не может выбраться из ледяной воды. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские побежали к реке, где увидели обессилившую собаку, которая все еще пыталась выбраться на сушу. Вызвав МЧС, инспектор ДПС Александр Чуйков решил не дожидаться коллег и помочь животному.Сняв форму, правоохранитель добрался по тонкому льду до полыньи и вытащил собаку. Испуганный пёс еле стоял на лапах. Ни ошейника, ни брелока с чипом у него не было, поэтому установить хозяина не удалось.Как только пес пришел в себя, сразу бросился бежать, а инспекторы ДПС вернулись к патрулированию.Через несколько дней в полицию со словами благодарности обратилась хозяйка. Случайно узнав о произошедшем, она захотела лично поблагодарить полицейских за спасение питомца.Не скрывая эмоций, Светлана поделилась, что хаски Герда для них как член семьи и потеря стала бы страшной трагедией. Благодаря неравнодушию правоохранителей собака сейчас дома и хорошо себя чувствует.