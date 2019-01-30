По мнению замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова, популярность мессенджера Telegram — явление временное. Об этом чиновник заявил, общаясь с журналистами.

По мнению замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова, популярность мессенджера Telegram — явление временное. Об этом чиновник заявил, общаясь с журналистами."Я не думаю, что он будет работать долго, — приводит ТАСС слова Иванова. — Telegram классный сервис. Если бы он выполнял требования по безопасности, все было бы хорошо".Иванов при этом заявил, что сам он не использует Telegram для общения. Заявление о рыночных перспективах мессенджера замглавы Минкомсвязи сделал после того, как в СМИ появилась информация о планах Института развития интернета. Организация собирается провести для чиновников специальные курсы о том, как правильно вести аккаунты в соцсетях, включая анонимные каналы в Telegram.