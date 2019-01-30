Площадь технопарка Союзмультфильм в ближайшие годы планируют увеличить почти в два раза, а это значит, что скоро нас ждут новые премьеры. Студия вот уже более 80 лет создает ленты, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики.

Площадь технопарка "Союзмультфильм" в ближайшие годы планируют увеличить почти в два раза, а это значит, что скоро нас ждут новые премьеры. Студия вот уже более 80 лет создает ленты, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики.На творческих планерках сотрудники "Союзмультфильма" держат в руках своих персонажей: так, говорят, легче придумывать для них новые истории. Сейчас мультипликаторы и художники студии создают сразу несколько мультсериалов. Например, Ксения заставляет оживать дикобраза, которого по телевизору смотрят персонажи нового "Простоквашино"."Мне нужно придумать, как у него будут ходить лапы, большой ли у него вес, сильно ли он выносит ногу, подпрыгивает или идет перебежками. Мне нужно его как-то почувствовать", — говорит аниматор Ксения Агафонова.Герои здесь обретают характер. На стене висит памятка для аниматора, как правильно прорисовывать героя при артикуляции определенных букв. За соседним компьютером создается антураж квартиры дяди родителей дяди Федора.Новоселье сотрудники "Союзмультфильма" отметили полтора года назад. Это было словно вторым рождением студии. Новые площади позволили привлечь и новые технологии. Теперь тут могут оцифровать движения актера и передать их персонажу. Увеличились объемы производства мультфильмов. В прошлом году вышел первый полнометражный фильм."Мы работаем сейчас над шестью сериалами и одним полным метром. Но на самом деле короткометражки тоже никуда не делись, порядка 10 фильмов делается ежегодно", — рассказывает Борис Машковцев, директор студии "Союзмультфильм".Сюда же переехал и музей "Союзмультфильма", где можно вживую посмотреть на интерьеры квартиры крокодила Гены. На базе студии работает детский "Союзмультклуб" где дети могут попробовать себя в роли аниматора. Сегодня студию посетил мэр Москвы."Хорошо, что здесь в технопарке есть такие возможности, замечательная атмосфера", — отметил мэр столицы Сергей СобянинюК 2020 году площади технопарка расширятся почти вдвое — это будет крупнейший анимационный центр в стране. Он уже получил статус технопарка, а значит, и налоговые льготы.