Более 70 учеников эвакуировали из школы в поселке Красное Пламя во Владимирской области, где в среду днем вспыхнул пожар. За полчаса пламя охватило около 700 квадратных метров. Очевидцы сняли пожар на видео.

Более 70 учеников эвакуировали из школы в поселке Красное Пламя во Владимирской области, где в среду днем вспыхнул пожар. За полчаса пламя охватило около 700 квадратных метров. Очевидцы сняли пожар на видео.Огонь вспыхнул в кабинете на втором этаже образовательного учреждения в Александровском районе. Из здания быстро вывели 75 учеников и 12 преподавателей, но к моменту прибытия спасателей пожар перебросился на третий этаж и крышу.С открытым огнем пожарным удалось справиться к трем часам дня, в настоящее время они проливают перекрытия построенного в 1979 году здания. На кадрах видно, что пожар уничтожил несколько кабинетов и лишил один из флигелей крыши.