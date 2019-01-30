Сенатор Рауф Арашуков, задержанный 30 января по обвинению в причастности к убийству, состоял в дружеских отношениях с популярной
телеведущей Тиной Канделаки. Недавно выяснилось, что политик также был хорошо знаком с моделью Светланой Бондарчук.
Сенатор Рауф Арашуков, задержанный 30 января по обвинению в причастности к убийству, состоял в дружеских отношениях с популярной
телеведущей Тиной Канделаки. Недавно выяснилось, что политик также был хорошо знаком с моделью Светланой Бондарчук.
Супруга предпринимателя является основательницей бренда одежды Araida, который
специализируется на нарядах для мусульманских женщин. Аида Арашукова часто посещает различные светские мероприятия. О всех важных событиях в своей жизни она рассказывает в
своем микроблоге в Instagram.
На одном из снимков жена сенатора запечатлена рядом с моделью и журналисткой Надеждой Оболенцовой.
"Жена героя дня – Аида Арашукова – владелица и креативный
директор бренда Araida, который
специализируется на вполне продвинутой мусульманской моде. Да и вообще подружка
(возможно, с этого дня уже бывшая) едва ли не половины московской светской тусовки
– в частности, , Надин Оболенцевой (здесь орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – передает Telegram-канал "Антиглянец".
Ранее Тина Канделаки рассказала о дружбе с предпринимателем
Руфом Арашуковым. Звезда сообщила, что уже давно знакома с политиком. Мужчина всегда производил впечатление приветливого и дружелюбного человека. Телеведущая призналась, что ничего не знала
о криминальном прошлом сенатора. Тем не менее она "верит в справедливость" и считает, что любой гражданин
России должен понести наказание за совершенное преступление.