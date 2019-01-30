Сенатор Рауф Арашуков, задержанный 30 января по обвинению в причастности к убийству, состоял в дружеских отношениях с популярной телеведущей Тиной Канделаки. Недавно выяснилось, что политик также был хорошо знаком с моделью Светланой Бондарчук.

Сенатор Рауф Арашуков, задержанный 30 января по обвинению в причастности к убийству, состоял в дружеских отношениях с популярнойтелеведущей Тиной Канделаки. Недавно выяснилось, что политик также был хорошо знаком с моделью Светланой Бондарчук.Супруга предпринимателя является основательницей бренда одежды Araida, которыйспециализируется на нарядах для мусульманских женщин. Аида Арашукова часто посещает различные светские мероприятия. О всех важных событиях в своей жизни она рассказывает всвоем микроблоге в Instagram.На одном из снимков жена сенатора запечатлена рядом с моделью и журналисткой Надеждой Оболенцовой."Жена героя дня – Аида Арашукова – владелица и креативныйдиректор бренда Araida, которыйспециализируется на вполне продвинутой мусульманской моде. Да и вообще подружка(возможно, с этого дня уже бывшая) едва ли не половины московской светской тусовки– в частности, , Надин Оболенцевой (здесь орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – передает Telegram-канал "Антиглянец".Ранее Тина Канделаки рассказала о дружбе с предпринимателемРуфом Арашуковым. Звезда сообщила, что уже давно знакома с политиком. Мужчина всегда производил впечатление приветливого и дружелюбного человека. Телеведущая призналась, что ничего не зналао криминальном прошлом сенатора. Тем не менее она "верит в справедливость" и считает, что любой гражданинРоссии должен понести наказание за совершенное преступление.