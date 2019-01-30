Американцы охладевают к оружию. Его продажи в США упали более чем на шесть процентов в прошлом году.

Американцы охладевают к оружию. Его продажи в США упали более чем на шесть процентов в прошлом году.Так, в 2018 году американцы приобрели немногим более 13 миллионов единиц огнестрельного оружия, а это на 800 тысяч меньше, чем годом ранее.Рынок сокращается уже второй год подряд, причем снижение началось сразу после прихода к власти сторонника свободного ношения всякого рода стволов Дональда Трампа.По мнению экспертов, именно при президенте от Республиканской партии пошла на спад риторика о запрете ношения огнестрельного оружия, и покупатели перестали делать запасы на черный день. Подтверждением данной точки зрения может служить тот факт, что своего пика продажи стрелкового вооружения достигли при демократическом предшественнике нынешнего главы государства, передает телеканал "Россия 24".