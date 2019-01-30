30.01.2019

2019-01-30 20:05:46

В Тюмени при аварии двух иномарок пострадали три человека

Днем 29 января на пересечении улиц Западносибирская и Казачьи Луга в Тюмени столкнулись иномарки KIA Picanto и Toyota Camry, передает портал . В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажирка KIA. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.