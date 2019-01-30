В Вологде и Череповце после анонимных звонков с сообщением о минировании проверяют школы и торговый центр. В трех вологодских школах были эвакуированы ученики и преподавательский состав.

В Вологде и Череповце после анонимных звонков с сообщением о минировании проверяют школы и торговый центр.В трех вологодских школах были эвакуированы ученики и преподавательский состав. Эти, а также остальные образовательные учреждения, которые упоминались в сообщениях, в настоящее время проверяются сотрудниками правоохранительных органов.Подобные звонки о минировани школ и торгового центра "Северо-Западный" поступили и в Череповце. В настоящее время спецслужбы осматривают помещения образовательных учреждений не прерывая работу преподавателей — дети продолжают учиться в обычном режиме.Напомним, что звонки и электронные письма с сообщениями о минировании сегодня поступили в Великом Новгороде и Астрахани, в Петрозаводске была нарушена работа городского совета, а два дня назад в Барнауле из-за сообщений о террактах была прервана работа 48 социальных учреждений — больниц, школ, административных зданий.