На
этой неделе депутаты Госдумы работают в регионах с избирателями.
Парламентарии ведут прием граждан, помогают решить их проблемы. Так,
член фракции Единая Россия Николай Валуев поспособствовал поступлению в
педагогический колледж инвалида детства из Брянской области.
На
этой неделе депутаты Госдумы работают в регионах с избирателями.
Парламентарии ведут прием граждан, помогают решить их проблемы. Так,
член фракции "Единая Россия" Николай Валуев поспособствовал поступлению в
педагогический колледж инвалида детства из Брянской области.
Молодой
человек пришел к Валуеву в региональную общественную приемную
председателя "ЕР" Дмитрия Медведева.
Парень попросил помочь поступить в колледж. Он рассказал, что живет с
бабушкой и мечтает устроиться на работу, но для этого нужно получить
образование.
Валуев вместе с департаментом образования и науки Брянской области смог быстро найти решение. Педагогический колледж в Бежицком районе выразил готовность принять молодого человека на обучение до конца года.
Также депутат помог заявителю встретиться со специалистом профильного ведомства для разъяснения положенных парню льгот.
Личное
общение с жителями позволяет наладить эффективный канал коммуникации
избирателей и власти, помочь в решении волнующих проблем, отметил
Валуев. По его словам, индивидуальный подход к каждому заявителю
помогает добиться лучшего результата.
Ранее "Дни.ру"
писали, что единороссы помогли девочке с детским церебральным параличом
из города Узловая Тульской области. Ребенка воспитывает бабушка.
Недавно женщина озаботилась приобретением хорошей инвалидной коляски,
подходящей под индивидуальные особенности внучки.
Единороссы узнали о проблеме от сообщества родителей детей-инвалидов "Мы вместе" и решили помочь семье.
Депутат
Госдумы Николай Петрунин и секретарь регионального отделения "ЕР", член
Тульской областной думы Николай Воробьев посодействовали изготовлению
коляски повышенной комфортности с необходимыми ортопедическими
параметрами.