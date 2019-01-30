На этой неделе депутаты Госдумы работают в регионах с избирателями. Парламентарии ведут прием граждан, помогают решить их проблемы. Так, член фракции Единая Россия Николай Валуев поспособствовал поступлению в педагогический колледж инвалида детства из Брянской области.

Наэтой неделе депутаты Госдумы работают в регионах с избирателями.Парламентарии ведут прием граждан, помогают решить их проблемы. Так,член фракции "Единая Россия" Николай Валуев поспособствовал поступлению впедагогический колледж инвалида детства из Брянской области.Молодойчеловек пришел к Валуеву в региональную общественную приемнуюпредседателя "ЕР" Дмитрия Медведева.Парень попросил помочь поступить в колледж. Он рассказал, что живет сбабушкой и мечтает устроиться на работу, но для этого нужно получитьобразование.Валуев вместе с департаментом образования и науки Брянской области смог быстро найти решение. Педагогический колледж в Бежицком районе выразил готовность принять молодого человека на обучение до конца года.Также депутат помог заявителю встретиться со специалистом профильного ведомства для разъяснения положенных парню льгот.Личноеобщение с жителями позволяет наладить эффективный канал коммуникацииизбирателей и власти, помочь в решении волнующих проблем, отметилВалуев. По его словам, индивидуальный подход к каждому заявителюпомогает добиться лучшего результата.Ранее "Дни.ру"писали, что единороссы помогли девочке с детским церебральным параличомиз города Узловая Тульской области. Ребенка воспитывает бабушка.Недавно женщина озаботилась приобретением хорошей инвалидной коляски,подходящей под индивидуальные особенности внучки.Единороссы узнали о проблеме от сообщества родителей детей-инвалидов "Мы вместе" и решили помочь семье.ДепутатГосдумы Николай Петрунин и секретарь регионального отделения "ЕР", членТульской областной думы Николай Воробьев посодействовали изготовлениюколяски повышенной комфортности с необходимыми ортопедическимипараметрами.