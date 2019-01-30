Сервис Maps.me, принадлежащий Mail.Ru Group, внедряет новую модель монетизации, а в смартфонах и планшетах Apple обнаружили уязвимость. Подробности – в программе Вести.net.

Картографический сервис Maps.me, принадлежащий Mail.Ru Group, внедряет новую модель монетизации. Там появились платные путеводители для самостоятельного исследования городов.Собственно путеводители появились раньше, а теперь часть из них создают профессиональные гиды, ну и берут за это деньги, от 30 до 150 рублей, в зависимости от уровня: базовый, обзорный или углубленный. Предполагается, что первый – это для быстрого знакомства с городом, а последний – для детального изучения какой-то темы.А теперь про удивительную дыру в безопасности в смартфонах и планшетах от Apple. Речь идет о возможности подслушивать владельца iPhone или даже подглядывать за ним с помощью встроенного средства видеосвязи Face Time. Как оказалось достаточно позвонить таким образом человеку и тут же добавить себя же в качестве третьего участника группового разговора. В этот момент iPhone вызываемого абонента включает микрофон. Подробности – в программе 33Live.Runet.