Продажи смартфонов в Китае продолжают падать, а Samsung покупает израильскую компанию Corephotonics, которая занимается технологиями мобильной фотографии. Подробности – в программе Вести.net.

Продажи смартфонов в Китае в 2018 году сократились почти на 15% и сейчас находятся на уровне в 400 млн устройств в год. Этот показатель падает второй год подряд, но первый раз настолько сильно. В штуках продажи ниже, чем в 2013 году, об этом свидетельствуют данные аналитической компании Canalys.Самое интересное в опубликованной статистике то, что катастрофически сократилась доля мелких производителей. Их продажи упали на 60%. По прогнозам аналитиков китайский рынок смартфонов, привычно очень пестрый, рискует стать олигополией, все больше малоизвестных компаний разоряется, и их поглощают более крупные игроки.Между тем Samsung похоже решил вложить еще больше ресурсов в создание новых многокамерных телефонов. По данным сразу двух изданий Calcalist и "Глобс" компания купила израильского разработчика в области мобильных фотографий Corephotonics. Сумма сделки составила около 150 млн долларов. Подробности – в программе 33Live.Runet.