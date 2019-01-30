Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан станет тренером сборной Китая. Знаменитый южнокорейский и российский спортсмен будет готовить китайскую команду к Олимпийским играм 2022 года.

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан станет тренером сборной Китая. Знаменитый южнокорейский и российский спортсмен будет готовить китайскую команду к Олимпийским играм 2022 года.В прошлом году Виктор Ан завершил карьеру и по настоянию супруги вернулся из России в Южную Корею, но не нашел там применения своим силам. Согласно информации ТАСС, Ан в ближайшее врем отправится в Китай, где войдет в тренерский штаб национальной сборной.Виктор Ан, трижды побеждал на Олимпийских играх под флагом своей родной страны, а потом сменил гражданство и выступал за сборную России. На Олимпийских играх в Сочи Виктор завоевал три золотых медали.