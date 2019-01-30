Он отобрал у него мобильный телефон
Он отобрал у него мобильный телефон
Во Владимире подростка подозревают в грабеже. Об этом сообщает региональный СледКом.
Днем 23 января этого года 16-летний владимирец подошел к незнакомому мальчику и, угрожая его избить, потребовал мобильный телефон. Опасаясь за себя, 11-летний школьник отдал телефон.
Злоумышленника быстро нашли и задержали. Выяснилось, что подросток воспитывается в неполной семье, практически вышел из-под контроля матери. Кроме того, он совершил похожее преступление в сентябре прошлого года.
Пострадавшему ребенку вернули телефон. Расследование уголовного дела во взаимодействии с органами полиции продолжается.