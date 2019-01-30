Он хотел подольше задержаться в больнице

Он хотел подольше задержаться в больницеВ отдел собственной безопасности УФСИН России по Владимирской области обратился сотрудник одной из колоний. Он рассказал, что осужденный попытался дать ему взятку за некоторую помощь.Мужчину посадили за нарушение правил дорожного движения на полгода. Наказание он отбывал в Покрове. В скором времени у него нашли заболевание и отправили в областную больницу для осуждённых, где он прошёл курс лечения. Возвращаться обратно в колонию мужчина не хотел, поэтому решил всё «уладить», чтобы остаться в больнице до конца срока.Расследование продолжается.