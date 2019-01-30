Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 30 января, встретился с
председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти Казеллати.
Парламентарии обсудили развитие отношений двух стран, укрепление
торгово-экономического сотрудничества. Председатель нижней
палаты пригласил свою коллегу посетить международный форум Развитие
парламентаризма, который пройдет в в июне 2019 года в России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 30 января, встретился с
председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти Казеллати.
Парламентарии обсудили развитие отношений двух стран, укрепление
торгово-экономического сотрудничества. Председатель нижней
палаты пригласил свою коллегу посетить международный форум "Развитие
парламентаризма", который пройдет в в июне 2019 года в России.
В
беседе с главой Сената Италии Вячеслав Володин выступил за дальнейшее
развитие двухсторонних отношений, в том числе между парламентами. По его словам, сближение законодательных органов в целом окажет
положительное влияние на связи Москвы и Рима.
Спикер
Госдумы отметил, что основу современных отношений двух стран заложили
президент России Владимир Путин и бывший глава правительства Италии
Сильвио Берлускони. "Необходимо отдать должное господину Берлускони,
который многое сделал для развития отношений между нашими странами", -
сказал председатель нижней палаты.
Володин
указал на растущий интерес россиян и итальянцев друг к другу.
Доказательством этому служит увеличение числа обучающихся в России итальянских
студентов – с 2012 года их количество выросло более чем в два раза,
подчеркнул спикер. "Начиная с 2015 года действует соглашение, которое
обеспечивает признание образовательных документов, полученных как на
территории Италии, так и России", – напомнил спикер.
Вместе
с тем Володин посетовал, что из-за антироссийских санкций торговый
оборот между двумя странами сократился в 2,5 раза. В этой связи
председатель нижней палаты обратился к своей коллеге с призывом
активизировать экономическое, а также культурное и гуманитарное
сотрудничество.
Важную роль в этом могут сыграть итальянские
законодатели, подчеркнул спикер, отметив, что в Госдуме ожидают визит
главы нижней палаты итальянского парламента Роберто Фико.
В свою очередь, Мария Элизабетта Альберти Казаллати
указала на прочную основу отношений двух стран. Она подчеркнула, что
Россия является ключевым поставщиком сырья для Италии, а ее страна
импортирует в нашу фармацевтику, товары широкого потребления и
другую продукцию.
"Надеемся,
что все заинтересованные сторон сделают все, чтобы преодолеть застой в
отношениях с Россией", – подчеркнула парламентарий.
Укрепить
межпарламентские связи законодатели двух стран смогут на международном
форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет в России в июне 2019
года. Вячеслав Володин пригласил итальянских коллег посетить
мероприятие и отметил, что ждет их отклика.
Последний форум "Развитие парламентаризма" прошел в Москве летом прошлого года.На площадке
собрались 500 законодателей из
96 стран мира.
Международное
сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого
созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,
активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают
налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском
сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего
депутатского корпуса.