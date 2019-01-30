Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 30 января, встретился с председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти Казеллати. Парламентарии обсудили развитие отношений двух стран, укрепление торгово-экономического сотрудничества. Председатель нижней палаты пригласил свою коллегу посетить международный форум Развитие парламентаризма, который пройдет в в июне 2019 года в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 30 января, встретился спредседателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти Казеллати.Парламентарии обсудили развитие отношений двух стран, укреплениеторгово-экономического сотрудничества. Председатель нижнейпалаты пригласил свою коллегу посетить международный форум "Развитиепарламентаризма", который пройдет в в июне 2019 года в России.беседе с главой Сената Италии Вячеслав Володин выступил за дальнейшееразвитие двухсторонних отношений, в том числе между парламентами. По его словам, сближение законодательных органов в целом окажетположительное влияние на связи Москвы и Рима.СпикерГосдумы отметил, что основу современных отношений двух стран заложилипрезидент России Владимир Путин и бывший глава правительства ИталииСильвио Берлускони. "Необходимо отдать должное господину Берлускони,который многое сделал для развития отношений между нашими странами", -сказал председатель нижней палаты.Володинуказал на растущий интерес россиян и итальянцев друг к другу.Доказательством этому служит увеличение числа обучающихся в России итальянскихстудентов – с 2012 года их количество выросло более чем в два раза,подчеркнул спикер. "Начиная с 2015 года действует соглашение, котороеобеспечивает признание образовательных документов, полученных как натерритории Италии, так и России", – напомнил спикер.Вместес тем Володин посетовал, что из-за антироссийских санкций торговыйоборот между двумя странами сократился в 2,5 раза. В этой связипредседатель нижней палаты обратился к своей коллеге с призывомактивизировать экономическое, а также культурное и гуманитарноесотрудничество.Важную роль в этом могут сыграть итальянскиезаконодатели, подчеркнул спикер, отметив, что в Госдуме ожидают визитглавы нижней палаты итальянского парламента Роберто Фико.В свою очередь, Мария Элизабетта Альберти Казаллатиуказала на прочную основу отношений двух стран. Она подчеркнула, чтоРоссия является ключевым поставщиком сырья для Италии, а ее странаимпортирует в нашу фармацевтику, товары широкого потребления идругую продукцию."Надеемся,что все заинтересованные сторон сделают все, чтобы преодолеть застой вотношениях с Россией", – подчеркнула парламентарий.Укрепитьмежпарламентские связи законодатели двух стран смогут на международномфоруме "Развитие парламентаризма", который пройдет в России в июне 2019года. Вячеслав Володин пригласил итальянских коллег посетитьмероприятие и отметил, что ждет их отклика.Последний форум "Развитие парламентаризма" прошел в Москве летом прошлого года.На площадкесобрались 500 законодателей из96 стран мира.Международноесотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмогосозыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса.