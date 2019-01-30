Подрастающее поколение необходимо рассматривать как партнера и общаться с ним на равных. Открывая VII Рождественские парламентские встречи, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал поддержать готовность молодежи к переменам.

Подрастающее поколение необходимо рассматривать как партнераи общаться с ним на равных. Открывая VII Рождественские парламентскиевстречи, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал поддержатьготовность молодежи к переменам.Одной из задач общества Володин назвал поддержку молодыхлюдей, причем это должно проходить без менторства и назидания. "Давайтеответим себе: понимаем ли мы тех, кому сейчас 14, 16, 25 лет? Не всегда.Почему? Что мешает? Может, взгляд сверху: мы умнее, опытнее и знаем, какнадо", – сказал спикер.Он напомнил, что мир изменился и у молодежи появилсяневиданный в прежние времена выбор: как жить и к чему стремиться. "Возможнораньше, когда центром мира был родительский дом, старшее поколение, какправило, определяло судьбу младшего. И в таком укладе был тогда свой смысл, продолжил Володин.Сегодня любая квартира, любой дом – городской или самыйдальний деревенский – звено глобального мира. Интернет, мобильный телефон,социальные сети, но не только в технологиях дело.По мнению Володина, на человека, который готов к осознаниюличной ответственности за свой выбор, нельзя смотреть сверху вниз. С ним, пустьдаже он только вступил в совершеннолетие, надо быть на равных.Спикер отметил развитие волонтерского движения в стране, котороес годами набирает темпы. "Посмотрите, сколько молодых людей сегодня по велениюсердца оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Разве это не проявлениеответственности?" – подчеркнул спикер и добавил,что что за этим стоит нравственный выбор, и его делают все больше юношей идевушек.По мнению Володина, государство ответственно за то, чтобыподдержать стремления молодежи ко всему новому, ее готовность к переменам иэкспериментам.От их идей, энергии, желания добиваться поставленных целейво многом зависит будущее нашей страны.Спикер Думы напомнил, что Александр Невский одержалисторическую победу на Чудском озере в 21 год, Александр Пушкин опубликовалпервую главу "Евгения Онегина" в 25 лет, Дмитрий Менделеев создал Периодическуюсистему химических элементов в 35 лет, Юрию Гагарину едва исполнилось 27, когдаон открыл новую эпоху в развитии всего человечества, а первая в миреженщина-космонавт Валентина Терешкова совершила свой легендарный полет в 26лет.По словам Володина, задачу государства он видит в том,чтобы, с одной стороны, создать условия для свободной самореализации молодых, ас другой – передать молодежи любовь к Родине. Она бережно хранилась нашимипредками и передавалась из поколения в поколение.В Госдуме 30 января проходят VII Рождественскиепарламентские встречи. Участниками дискуссии на тему "Молодежь: свобода иответственность" стали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, священнослужители,депутаты и представители общественности. Перед началом встречи в здании Думыоткрылась выставка православных икон и детского рисунка "Россия в мировойцивилизации. Уроки истории".