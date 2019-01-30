Подрастающее поколение необходимо рассматривать как партнера
и общаться с ним на равных. Открывая VII Рождественские парламентские
встречи, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал поддержать
готовность молодежи к переменам.
Подрастающее поколение необходимо рассматривать как партнера
и общаться с ним на равных. Открывая VII Рождественские парламентские
встречи, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал поддержать
готовность молодежи к переменам.
Одной из задач общества Володин назвал поддержку молодых
людей, причем это должно проходить без менторства и назидания. "Давайте
ответим себе: понимаем ли мы тех, кому сейчас 14, 16, 25 лет? Не всегда.
Почему? Что мешает? Может, взгляд сверху: мы умнее, опытнее и знаем, как
надо", – сказал спикер.
Он напомнил, что мир изменился и у молодежи появился
невиданный в прежние времена выбор: как жить и к чему стремиться. "Возможно
раньше, когда центром мира был родительский дом, старшее поколение, как
правило, определяло судьбу младшего. И в таком укладе был тогда свой смысл, продолжил Володин.
Сегодня любая квартира, любой дом – городской или самый
дальний деревенский – звено глобального мира. Интернет, мобильный телефон,
социальные сети, но не только в технологиях дело.
По мнению Володина, на человека, который готов к осознанию
личной ответственности за свой выбор, нельзя смотреть сверху вниз. С ним, пусть
даже он только вступил в совершеннолетие, надо быть на равных.
Спикер отметил развитие волонтерского движения в стране, которое
с годами набирает темпы. "Посмотрите, сколько молодых людей сегодня по велению
сердца оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Разве это не проявление
ответственности?" – подчеркнул спикер и добавил,
что что за этим стоит нравственный выбор, и его делают все больше юношей и
девушек.
По мнению Володина, государство ответственно за то, чтобы
поддержать стремления молодежи ко всему новому, ее готовность к переменам и
экспериментам.
От их идей, энергии, желания добиваться поставленных целей
во многом зависит будущее нашей страны.
Спикер Думы напомнил, что Александр Невский одержал
историческую победу на Чудском озере в 21 год, Александр Пушкин опубликовал
первую главу "Евгения Онегина" в 25 лет, Дмитрий Менделеев создал Периодическую
систему химических элементов в 35 лет, Юрию Гагарину едва исполнилось 27, когда
он открыл новую эпоху в развитии всего человечества, а первая в мире
женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила свой легендарный полет в 26
лет.
По словам Володина, задачу государства он видит в том,
чтобы, с одной стороны, создать условия для свободной самореализации молодых, а
с другой – передать молодежи любовь к Родине. Она бережно хранилась нашими
предками и передавалась из поколения в поколение.
В Госдуме 30 января проходят VII Рождественские
парламентские встречи. Участниками дискуссии на тему "Молодежь: свобода и
ответственность" стали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, священнослужители,
депутаты и представители общественности. Перед началом встречи в здании Думы
открылась выставка православных икон и детского рисунка "Россия в мировой
цивилизации. Уроки истории".