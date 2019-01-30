В минувший вторник в Иванове легковушка под управлением 40-летнего водителя проехала на красный сигнал светофора и врезалась в автобус с пассажирами. Пострадали восемь человек. Момент аварии попал на видео.

Вчера, 29 января, в Иванове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля корейского производства.Водитель легковушки невозмутимо проехал на красный сигнал светофора и врезался в бок поворачивающего автобуса.В результате аварии 7 пассажиров автобуса получили ушибы и переломы, в том числе два ребенка возрастом в 5 и 8 лет.После осмотра детей отпустили домой. Три взрослых женщины пострадали сильнее, и они были доставлены в травмпункт.