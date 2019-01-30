Около 12% вопросов, которые задают Министерству обороны РФ россияне, касаются контрактной службы. Причем девушек эта тема интересует все больше, заявила начальник управления военного ведомства по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова.

Около 12% вопросов, которые задают Министерству обороны РФ россияне, касаются контрактной службы. Причем девушек эта тема интересует все больше, заявила газете "Красная звезда" начальник управления военного ведомства по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова.Ранее сообщалось, что несколько женщин даже подали в суд на Вооруженные силы и Росгвардию. Так как им отказали в переводе в спецподразделения. Силовикам тогда пришлось пояснять, что девушки могут служить, например, поварами или связистами. Но снайпер или механик-водитель боевой машины – все-таки профессии мужские.Впрочем, уже в начале 2019 года стало известно, что в международном конкурсе "Танковый биатлон" впервые примет участие полностью женский экипаж. Три представительницы слабого пола будут выступать на 46-тонном Т-72Б3.