Теперь ему грозит до 5-ти лет тюрьмы

Теперь ему грозит до 5-ти лет тюрьмыВ Вязниках местного жителя подозревают в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает региональный СледКом.Жительница Вязников, под видом бизнеса по изготовлению дверей, набрала у жителей Юрьев-Польского около 200 тысяч рублей и скрылась из города. В отношении мошенницы возбудили уголовное дело, однако женщина всеми силами препятствовала расследованию.В конце декабря прошлого года правоохранители приехали в Вязники. Сожитель женщины начал угрожать полицейскому, а затем битой разбил стекло двери служебного автомобиля.Потом мужчина объяснил следователю, что был очень пьян и бросился на помощь возлюбленной.Теперь же ему грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5-ти лет.