Бывшая участница Дома-2 Яна Шевцова заявила о своей беременности от рэпера Гуфа. Судя по всему, артист не рад предстоящему отцовству.

Бывшая участница "Дома-2"Яна Шевцова заявила о своей беременности от рэпера Гуфа. Судя по всему, артист нерад предстоящему отцовству.Еще несколько недельназадекатеринбурженкаЯна и не думала о материнстве. Девушка штурмовала телепроект "Дом-2". Красотказаявляла, что будет бороться сразу за двух участников телестройки – ЗахараСаленко и Артема Сороки.Чересчур откровенноеповедение и скандал со звездой "Дома-2" Лерой Фрост не позволили Шевцовойзадержаться на проекте. Девушку просто-напросто вышвырнули за ворота.К слову, Яна не оставляетпопыток сделать из себя популярную персону. Теперьона рассказывает, что беременна от рэпера Гуфа. Якобы, еще будучи участницейтелестройки, она встречалась с артистом."Я беременна от Леши. Как такполучилось? На выходных я часто ездила к нему. Теперь у нас с ним будет малыш",– написала Яна в Stories своего Instagram.Девушка отмечает, что не знает точно сроксвоей беременности. В больницу она не обращалась, только сделала тест.Однако после Шевцова опубликовалазапись, которая очень насторожила фолловеров. Яна выложила реакцию артиста навесть о скором отцовстве. "Что ты хочешь? Может, дать тебе денег на аборт?" —говорит Гуф.Однако экс-участница телестройкине устает утверждать, что все у нее отлично. "Ему просто не нравится, что ярассказываю о ребенке. Он просто мне пригрозил, что заставит прерватьбеременность, если я продолжу делиться подробностями наших отношений", – заявилаона.Ранее героиня "Дома-2" уже рассказала о своих романтических отношениях с популярным исполнителем Гуфом. В то время он встречался с солисткой A'Studio Кети Топурией. Шевцова сообщила, что неверный музыкант сам настаивал на частых встречах, после чего решил прекратить общение, пригрозив расправой. Об этом сообщает .