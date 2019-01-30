Бывшая участница Дома-2
Яна Шевцова заявила о своей беременности от рэпера Гуфа. Судя по всему, артист не
рад предстоящему отцовству.
Бывшая участница "Дома-2"
Яна Шевцова заявила о своей беременности от рэпера Гуфа. Судя по всему, артист не
рад предстоящему отцовству.
Еще несколько недель
назад
екатеринбурженка
Яна и не думала о материнстве. Девушка штурмовала телепроект "Дом-2". Красотка
заявляла, что будет бороться сразу за двух участников телестройки – Захара
Саленко и Артема Сороки.
Чересчур откровенное
поведение и скандал со звездой "Дома-2" Лерой Фрост не позволили Шевцовой
задержаться на проекте. Девушку просто-напросто вышвырнули за ворота.
К слову, Яна не оставляет
попыток сделать из себя популярную персону. Теперь
она рассказывает, что беременна от рэпера Гуфа. Якобы, еще будучи участницей
телестройки, она встречалась с артистом.
"Я беременна от Леши. Как так
получилось? На выходных я часто ездила к нему. Теперь у нас с ним будет малыш",
– написала Яна в Stories своего Instagram.
Девушка отмечает, что не знает точно срок
своей беременности. В больницу она не обращалась, только сделала тест.
Однако после Шевцова опубликовала
запись, которая очень насторожила фолловеров. Яна выложила реакцию артиста на
весть о скором отцовстве. "Что ты хочешь? Может, дать тебе денег на аборт?" —
говорит Гуф.
Однако экс-участница телестройки
не устает утверждать, что все у нее отлично. "Ему просто не нравится, что я
рассказываю о ребенке. Он просто мне пригрозил, что заставит прервать
беременность, если я продолжу делиться подробностями наших отношений", – заявила
она.
Ранее героиня "Дома-2" уже рассказала о своих романтических отношениях с популярным исполнителем Гуфом. В то время он встречался с солисткой A'Studio Кети Топурией. Шевцова сообщила, что неверный музыкант сам настаивал на частых встречах, после чего решил прекратить общение, пригрозив расправой. Об этом сообщает .