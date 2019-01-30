Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в конце августа. Об этом сообщил отец и тренер чемпиона мира Абдулманап Нурмагомедов.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в конце августа. Об этом сообщил отец и тренер чемпиона мира Абдулманап Нурмагомедов.Дисквалификация Хабиба истекает 3 июня и приходится на конец священного для мусульман месяца Рамадан. "Хабибу нужно время подготовиться к поединку, поэтому он сможет провести бой в конце августа – начале сентября. Ведь к поединку нужно хорошо подготовиться, хотя бы потренироваться 70-80 дней", — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова РИА Новости.Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз назвал дисквалификацию российского бойца несправедливой. "Хабиб больше не будет выступать в Неваде. Он планирует выступить в ноябре на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке", — приводит ТАСС слова Абдель-Азиза.