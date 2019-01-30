Украинский бронетанковый Завод имени В.А. Малышева так и не смог поставить в США один танк Оплот. Контракт был заключен еще в конце 2012 года. Тогда местные оружейники надеялись на военно-техническое сотрудничество с американцами. При этом на момент заключения сделки боевая машина стоила чуть больше 30 миллионов гривен.

Украинский бронетанковый "Завод имени В.А. Малышева" так и не смог поставить в США один танк "Оплот". Контракт был заключен еще в конце 2012 года. Тогда местные оружейники надеялись на военно-техническое сотрудничество с американцами. При этом на момент заключения сделки боевая машина стоила чуть больше 30 миллионов гривен.Однако сначала цена превысила 118 миллионов гривен, а потом договор с компанией "Спецтехноэкспорт", которая и должна была передать танк американцам, вообще расторгли, пишет военный блог bmpd.Теперь завод обязан вернуть задаток в размере около 16 миллионов гривен. Таких денег у харьковского предприятия, похоже, нет. Поэтому всю сумму будут отдавать частями: по 825 тысяч каждый квартал.Напомним, ранее Украина пыталась поставить танки "Оплот" в Таиланд. Этот контракт был подписан в 2011 году. Продавец обязался передать все боевые машины до 2014 года, но выполнил соглашение только в марте 2018 года. То есть с опозданием более чем на 4 года. 49 украинских танков стоили тайским вооруженным силам 240 миллионов долларов.