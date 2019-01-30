Сотрудники ФСБ задержали мэра города Камызяка и главу Камызякского района в Астраханской области при получении взяток. В ближайшее время чиновников доставят в следственное управление Следственного комитета РФ по Астраханской области. Никакие подробности пока не приводятся.

Сотрудники ФСБ задержали мэра города Камызяка и главу Камызякского района в Астраханской области при получении взяток, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.В ближайшее время чиновников доставят в следственное управление Следственного комитета РФ по Астраханской области. Никакие подробности пока не приводятся.