Участница скандального реалити-шоу Милена Безбородова вновь поссорилась со своим возлюбленным Ильей Безусом. Видеозапись скандала появилась на странице фанатского аккаунта Дома-2 в Instagram.

Участница скандального реалити-шоу Милена Безбородова вновь поссорилась со своим возлюбленным Ильей Безусом. Видеозапись скандала появилась на странице фанатского аккаунта "Дома-2" в Instagram.На записи Милена просит Алексея, чтобы он ответил на ее объятия. Но мужчина остается равнодушен к просьбе девушки. "Почему ты меня не можешь обнять? Почему?" – кричит участница "" и начинает бить своего спутника. "Я же объяснил тебе,что не хочу", – ответил Безус, после чего обиженная героиня ушла от операторов.Некоторые пользователи встали на защиту девушки и обвинилимужчину в том, что он относится неуважительно к своей избраннице. "Это надо в такого тиранавлюбиться? За что? Неужели девушка недостойна даже объятий? Будь ты немногополасковее, повнимательнее к своей девушке и все будет хорошо и истерик небудет. Каждая женщина хочет быть любима, желанна и получать хоть чуточкувнимания", "Мне жаль ее. Леша издевается над ней постоянно", – отметили они.Большинство подписчиков осудили поведение героев телешоу "" и посоветовали создателям проекта выгнать этих участников."Гоните эту психичку. Такое противно смотреть", "Ей нужен психолог!", "Уберите этубольную девочку с проекта. Ее нужно лечить. Уже противно смотреть ее противныеистерики и противный голос", "Как они уже достали! Выгнать их надо!", "Стыд ипозор!" – писали возмущенные комментаторы.