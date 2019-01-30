Португальский защитник Зенита Луиш Нету близок к возвращению на родину. Футболист прошел медосмотр в лиссабонском Спортинге.

Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету близок к возвращению на родину. Футболист прошел медосмотр в лиссабонском "Спортинге".Летом контракт Нету с "Зенитом", и он получит статус свободного агента. Клуб не будет продлевать с ним договор, и 30-летний португалец вернется на родину, где продолжит карьеру в "Спортинге". Футболист уже прошел медицинский осмотр, после чего подпишет контракт м лиссабонцами. Ранее агент футболиста Бруну Карвалью опровергал информацию об уходе в "Спортинг".Луиш Нету перешел в "Зенит" в 2013 году из итальянской "Сиены". За это время он сыграл за клуб из Санкт-Петербурга 171 матч и забил 1 мяч.