Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун может сменить Рубин на Зенит. Клуб из Санкт-Петербурга предложил казанцам 10 миллионов евро за 24-летнего футболиста.

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун может сменить "Рубин" на "Зенит". Клуб из Санкт-Петербурга предложил казанцам 10 миллионов евро за 24-летнего футболиста.Согласно информации Чемпионат.com, "Зенит" направил "Рубину" официальное предложение о покупке Азмуна. Лидер премьер-лиги готов заплатить за иранца 10 миллионов евро. "Рубин" же готов расстаться с футболистом не мене, чем за 15 миллионов."Зенит" – не единственный претендент на Азмуна. Кроме петербуржцев к Сердару проявляют интерес английский "Вулверхэмптон", немецкий "Байер", бельгийские "Андерлехт" и "Брюгге".