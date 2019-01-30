Полузащитник санкт-петербургского Зенита Эмилиано Ригони в текущее трансферное окно может покинуть Россию и стать игроком мексиканского клуба Америка. Клуб из Латинской Америки предлагает за аргентинца 9 миллионов евро.

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони в текущее трансферное окно может покинуть Россию и стать игроком мексиканского клуба "Америка". Клуб из Латинской Америки предлагает за аргентинца 9 миллионов евро.Такая сумма неслучайна – именно в такую сумму 25-летний Ригони обошелся "сине-бело-голубым" при покупке из "Индепендьенте". Об интересе со стороны мексиканского клуба сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 7 миллионов евро.Напомним, что Ригони зимой вернулся в "Зенит" после полугодовой аренды в итальянскую "Аталанту". За время выступлений в клубе с берегов Невы он сыграл 30 матчей, забив 6 голов и совершив 5 результативных передач.