В Москве действует желтый уровень погодной опасности - это связано с мокрым снегом и сильным гололедом. В город пришел теплый атмосферный фронт, температура растет, сугробы уже начали таять, на дорогах - снежная каша и лед.

В Москве действует желтый уровень погодной опасности — это связано с мокрым снегом и сильным гололедом. В город пришел теплый атмосферный фронт, температура растет, сугробы уже начали таять, на дорогах — снежная каша и лед.Скорость движения заметно снизилась, на трассах десятки мелких аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными, особенно в вечернее время — синоптики прогнозируют резкое снижение видимости на дорогах."Во второй половине дня в Москве начнутся осадки в виде мокрого снега, к которым вечером уже может примешиваться дождь. Не исключены гололедные явления. К сожалению, ухудшение погоды придется на темное время суток, и вечерний час пик в нашем городе будет сильно осложнен", — сообщила Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС".31 января в городе ожидается настоящая оттепель. Воздух может прогреться до плюс 3 градусов, поэтому есть риск ледяного дождя. Улицы превратятся в настоящий каток. Кроме того, в эти дни повысится опасность схода снега с крыш. Неустойчивая погода с небольшими потеплениями продержится до конца следующей недели, а потом могут вернуться 20-градусные морозы.