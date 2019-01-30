По версии следствия, обвиняемый вовлек в совершение кражи 13-летнего подростка.

Следователями следственного отдела отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) и ч.1 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).По версии следствия, 29 октября прошлого года фигурант предложил 13-летнему родственнику совместно с ним совершить кражу из магазина. Вечером молодой человек вместе с подростком через незапертую дверь незаконно проникли в сельский магазин «Продукты», откуда тайно похитили сигареты, шоколад, чипсы и деньги на общую сумму 3755 рублей.С заявлением о краже в полицию обратилась продавщица магазина. Сотрудники уголовного розыска в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность и задержали подозреваемого. Совершеннолетний фигурант дал признательные показания и сообщил, что кражу совершил вместе с несовершеннолетним родственником. Чтобы скрыть кражу и не вызвать подозрения, злоумышленники похищали товары в небольших количествах, а из кассы из имеющейся наличности взяли только 2 тысячи рублей мелкими купюрами.21 января текущего года уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Гороховецкий районный суд для рассмотрения по существу.