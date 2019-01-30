Хаски Герда провалилась под лёд. Оперативные действия сотрудников помогли избежать трагедии.

В конце декабря прошлого года в вечернее время суток к инспекторам ОГИБДД ОМВД России по Меленковскому району, которые несли службу на одной из городских улиц, обратились две девочки. Взволнованные школьницы рассказали, что неподалеку в реку попала собака и самостоятельно выбраться из ледяной воды не может. Девочки попросили полицейских помочь животному. Сотрудники полиции проследовали к указанному месту, где увидели обессилившее животное, предпринимающее тщетные попытки выбраться на сушу. Сообщив о произошедшем в МЧС, инспектор ДПС Александр Чуйков, оценив обстановку, решил не ждать коллег из экстренного ведомства и помочь собаке самостоятельно.Сняв форменное обмундирование, полицейский, соблюдая меры предосторожности, добрался по тонкому льду до полыньи и вытащил собаку на берег. Испуганный пёс, едва стоял на лапах. Ни ошейника, ни брелока с чипом у него не было, потому установить хозяина полицейским оперативно не удалось.Как только собака пришла в себя, она бросился бежать, а инспекторы ДПС продолжили несение службы.Спустя несколько дней в отдел полиции со словами благодарности обратилась хозяйка собаки Светлана Панферова. Случайно узнав о произошедшем, она пожелала лично отблагодарить сотрудников ДПС за спасение собаки.Не скрывая эмоций, Светлана отметила, что хаски Герда для них как член семьи и потеря стала бы настоящей трагедией. Благодаря неравнодушию полицейских и граждан пес сейчас дома и хорошо себя чувствует.