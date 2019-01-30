Звезда Молодежки и Трех мушкетеров Владимир Зайцев стал героем программы Судьба человека телеканала Россия 1. Артист признался, что крутил роман с коллегой перед носом у жены.

Звезда "Молодежки" и"Трех мушкетеров" Владимир Зайцев сталгероем программы "Судьба человека"телеканала "Россия 1". Артист признался,что крутил роман с коллегой перед носом у жены.Первой супругой Зайцевабыла актриса Галина Анисимова. Молодыелюди познакомились в театральномучилище, через некоторое время сталижить вместе, а после поженились. Владимиротмечает, что не был страстно влюбленв избранницу."Честно, прости, Галя,хотя она это знает, страсти не было. Мыпрожили вместе семь лет, и ни разу непоругались, у нас не было претензий другк другу, мы были наполовину свободныелюди. По такому принципу строить семьюнельзя", – заметил актер.Уже работая в театреартист влюбился в коллегу по цеху ТатьянуШумову. Зайцев долго не решался подойтик красавице – она была замужем, растиладочь, однако совместная работа надспектаклем "Снежная королева" ихсблизила."Первый раз я ее увиделв театре Ермоловой, когда я был первокурсником, в главной роли. По началукроме как любоваться, я позволить себеничего не мог. Но мы играли спектакль,мы стали пересекаться в работе. Она былаобворожительна и очаровательна", -вспоминает знаменитость.Владимир чувствовал,что Татьяна тоже неравнодушна к нему.Какое-то время Зайцев и Шумова пыталисьскрывать свои отношения. По ирониисудьбы вместе с любовниками в спектаклеиграла и Анисимова, до жены артистабыстро дошли слухи о неверности любимого.Когда Галина напрямую спросила Зайцевао романе, тот во всем признался.Коллеги осуждали Татьянуи Владимира, многие не понимали зачемШумова променяла интеллигентногообеспеченного супруга на обычногоактера. "Нас пытались разлучить,засовывались записки в карман, какой янеправильный, но они не учли, что мы непридумали нашу историю, она сошла снебес", – отметил артист.С тех порпрошло 30 лет. Зайцев и Шумова все ещевместе, вырастили двоих детей. О своемвыборе они не жалеют.