С сентября 2022 года она также стала преподавателем на кафедре строительных конструкций ВлГУ.

С 30 января 2024 года главным архитектором во Владимире стала Анна Холина. Ранее она занимала должность заместителя начальника в управлении архитектуры и строительства.Анна родилась во Владимире и в 2006 году окончила Владимирский государственный университет по специальности «архитектура». После учебы она работала ассистентом в университете, а также на различных должностях в профильных организациях до 2022 года, когда стала индивидуальным предпринимателем.С сентября 2022 года она также стала преподавателем на кафедре строительных конструкций ВлГУ.