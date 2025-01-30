Есть ли будущее у владимирской промышленности? Какие отрасли вышли в лидеры рынка, а какие немного просели? В областную столицу приехал с визитом заместитель министра промышленности и

Есть ли будущее у владимирской промышленности? Какие отрасли вышли в лидеры рынка, а какие немного просели? В областную столицу приехал с визитом заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Роман Чекушов рассказал, как обстоят дела сейчас, как федерация помогает 33 региону, и что будет дальше. К слову, сам вице-министр — уроженец Владимирской области. Успел поработать