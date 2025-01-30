К концу 2027 года кинотеатр «Художественный» в центре Владимира вновь распахнет свои двери. Давно заброшенное здание преобразится. В нем будут три зала: малый, большой и премьер – с

К концу 2027 года кинотеатр «Художественный» в центре Владимира вновь распахнет свои двери. Давно заброшенное здание преобразится. В нем будут три зала: малый, большой и премьер – с возможностью перестановки мебели и оборудования. О деталях рассказали в правительстве области. Вчера состоялось заседание научно-экспертного совета. Его члены единогласно одобрили проект. Итак, кроме трех залов, в кинотеатре