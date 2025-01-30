Попытки восстановить здание продолжаются уже 13 лет.

29 января в Центре пропаганды изобразительного искусства города Владимира прошла презентация проекта реставрации бывшего кинотеатра «Художественный» для членов научно-экспертного совета Инспекции госохраны памятников. Об этом пишетПопытки восстановить здание продолжаются уже 13 лет, за это время администрация долго искала инвесторов и сдавала объект культурного наследия в аренду, но без успеха. В июле 2023 года здание было передано в областную собственность и «Киноцентру». Однако проект оказался задержан из-за состояния объекта, что затруднило проведение необходимых замеров.Вице-губернатор Владимир Куимов заявил, что «Художка» должна стать «украшением и гордостью города» к концу 2027 года. Основные работы стартуют в 2026 году, предполагается создание трех залов и современного медийного оснащения. Проект уже получил финансирование, а заключение госэкспертизы ожидается в мае 2024 года.