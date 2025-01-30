Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров до 23 лет прошли в Уфе. В турнире приняли участие 200 спортсменов из 30 регионов страны. Воспитанник ковровской спортшколы олимпийского
<a href="https://33live.ru/novosti/30-01-2025-kovrovskij-dzyudoist-zavoeval-bronzu-vserossijskogo-turnira.html" target="_blank">Ковровский дзюдоист завоевал «бронзу» всероссийского турнира</a> - Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров до 23 лет прошли в Уфе. В турнире приняли участие 200 спортсменов из 30 регионов страны. Воспитанник ковровской спортшколы олимпийского
[url=https://33live.ru/novosti/30-01-2025-kovrovskij-dzyudoist-zavoeval-bronzu-vserossijskogo-turnira.html]Ковровский дзюдоист завоевал «бронзу» всероссийского турнира[/url] - Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров до 23 лет прошли в Уфе. В турнире приняли участие 200 спортсменов из 30 регионов страны. Воспитанник ковровской спортшколы олимпийского