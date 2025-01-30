Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров до 23 лет прошли в Уфе. В турнире приняли участие 200 спортсменов из 30 регионов страны. Воспитанник ковровской спортшколы олимпийского

Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров до 23 лет прошли в Уфе. В турнире приняли участие 200 спортсменов из 30 регионов страны. Воспитанник ковровской спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Максим Гусев показал достойный результат. Спортсмен выиграл в 4 из 5 схваток в весовой категории до 60 килограммов. За это дзюдоиста наградили бронзовой медалью.