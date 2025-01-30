Четыре бутылки пива не остановили молодого человека от поездки к другу. 26-летнего жителя села Ополье Юрьев-Польского района поймали пьяным за рулем мотоблока с телегой. До этого нарушителя

Четыре бутылки пива не остановили молодого человека от поездки к другу. 26-летнего жителя села Ополье Юрьев-Польского района поймали пьяным за рулем мотоблока с телегой. До этого нарушителя уже лишали прав, так что в этот раз – возбудили уголовное дело. 29 ноября 2024 года обвиняемый взял у тестя мотоблок, к которому ранее приделал прицеп и фары.