Работы начнутся в апреле.

Во Владимирской области в апреле начнется достройка дороги с ливневой канализацией на улице Маршала Устинова в Коврове. Работы выполнит компания ГУП «ДСУ-3» из Владимира, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.Перед началом работ потребуется провести ряд подготовительных мероприятий, включая защиту газопровода, монтаж ливневой канализации и очистных сооружений. В рамках проекта планируется обустройство двухполосного проезда, тротуаров шириной 2 метра, 18 съездов к домам и 750 метров перильного ограждения, а также установка освещения, светофоров и дорожной разметки.Работы начнутся после расторжения контракта с предыдущим подрядчиком ООО «Радсаф», который не справился с объемом работ на сумму более 28 миллионов рублей. Губернатор Александр Авдеев выразил недовольство. Известно о возбуждении уголовного дела за мошенничество.