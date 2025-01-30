За рубежом заинтересовались продукцией российских креативных индустрий.

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) отмечает значительный интерес партнеров из дальнего зарубежья к продукции российских креативных индустрий, сообщает центр."Большой экспортный потенциал имеет модная индустрия. Об этом заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина 29 января в ходе заседания оргкомитета четвертого форума "Содружество моды", - говорится в сообщении."Мы видим интерес зарубежных партнеров к отечественным креативным продуктам, особенно к модной индустрии. Уже сейчас мы рассматриваем возможность проведения модных показов в рамках фестивалей-ярмарок "Сделано в России" за рубежом", — отметила Никишина, предложив также организовывать выездные мероприятия форума "Содружество моды".По словам главы РЭЦ, с запросом организовать показы российских дизайнеров уже обращаются партнеры из Китая и ОАЭ, где проводятся фестивали-ярмарки "Сделано в России". Ближайший фестиваль пройдет в Абу-Даби в феврале.РЭЦ напомнил, что организует фестивали-ярмарки "Сделано в России" в рамках государственной программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Мероприятия позволяют продемонстрировать иностранной аудитории потенциал и разнообразие качественной продукции российского производства, помочь производителям найти новых покупателей и партнеров за рубежом, а также познакомить местных жителей с культурой России.