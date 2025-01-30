10 тысяч пачек контрафактных сигарет и 8 тысяч бутылок паленого алкоголя. Незаконную продукцию изъяли из гаража, склада и автомобилей бывших супругов из Коврова, сообщили в прокуратуре

10 тысяч пачек контрафактных сигарет и 8 тысяч бутылок паленого алкоголя. Незаконную продукцию изъяли из гаража, склада и автомобилей бывших супругов из Коврова, сообщили в прокуратуре области. Следствие установило, что 51-летний мужчина и его бывшая 50-летняя жена в период 2021-2023 годов незаконно купили контрафактный алкоголь и сигареты на общую сумму около 3,5 млн рублей. Товар