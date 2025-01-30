Уведомления о запрете размещены в виде знаков с надписями «Стой! Стреляют! Проезд и проход запрещен!».

Администрация Коврова Владимирской области объявила о запрете для граждан находиться в зоне вокруг военного полигона «Сергейцево» с 14 января по 30 июня. Ограничения связаны с проведением учебных занятий и боевой стрельбой.Граница запретной зоны определена от железнодорожной станции Сергейцево до озера Дарьино и включает ряд других водоемов. Уведомления о запрете размещены в виде знаков с надписями «Стой! Стреляют! Проезд и проход запрещен!».Командование воинской части предостерегает граждан о смертельной опасности нахождения в этой зоне и призывает соблюдать меры безопасности. Также сообщается о введении контрольно-пропускного пункта для проезда к поселку Пакино, где расположены колония особого режима и воинские части. Проезд через КПП будет возможен только с специальным пропуском.