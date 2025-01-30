В регионе дзюдо занимаются более 6000 человек.
Дзюдоист из Владимирской области Максим Гусев завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях среди юниоров до 23 лет в Уфе. Соревнования, собравшие более 200 спортсменов из 30 регионов, стали отборочным турниром на первенство страны. Об этом сообщает министерство спорта региона.
В весовой категории до 60 килограмм Максим провёл пять схваток, уступив лишь одному сопернику из Москвы.
Отметим, что дзюдо в регионе занимаются более 6000 человек в семи специализированных спортшколах.