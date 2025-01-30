В регионе дзюдо занимаются более 6000 человек.

Дзюдоист из Владимирской области Максим Гусев завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях среди юниоров до 23 лет в Уфе. Соревнования, собравшие более 200 спортсменов из 30 регионов, стали отборочным турниром на первенство страны. Об этом сообщает министерство спорта региона.В весовой категории до 60 килограмм Максим провёл пять схваток, уступив лишь одному сопернику из Москвы.Отметим, что дзюдо в регионе занимаются более 6000 человек в семи специализированных спортшколах.