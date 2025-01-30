Единовременная региональная выплата участникам СВО увеличена с 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Получить увеличенную выплату смогут добровольцы,

Единовременная региональная выплата участникам СВО увеличена с 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Получить увеличенную выплату смогут добровольцы, которые подписали контракт с Минобороны РФ с 1 января по 30 июня этого года. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Недавно проходило заседание Совета безопасности. Руководство нашей страны подчеркнуло, насколько важно сейчас,