Публикуем график отключений.

Временно отключение телевещания ожидается в Вязниках, Киржаче и селе Березники. По информации пресс-службы правительства Владимирской области, отключения связаны с плановыми работами на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети.График отключений следующий:- 3 февраля с 10:00 до 16:00 и 4 февраля с 09:00 до 17:00 – в Вязниках (Вязниковский район);- 10 февраля с 10:00 до 16:00 – в Киржаче (Киржачский район);- 17 февраля с 10:00 до 16:00 – в селе Березники (Собинский муниципальный округ).На время работ перестанут работать телерадиоканалы первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения. Напомним, ранее мы писали, что