Добросельский пруд начали очищать после слива нечистот в воду. В декабре прошлого года местные жители заметили массовый мор рыбы в водоеме. Как установила прокуратура, инцидент произошел в процессе ликвидации прорыва канализации — стоки устремились прямо в пруд, минуя систему очистки. Содержание вредных веществ в Добросельском пруду превышали допустимые значения в десятки раз. За время, пока