× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/30-01-2026-iz-za-avarii-na-teplosetyax-vo-vladimire-v-6-domax-otklyuchili-otoplenie-i-goryachuyu-vodu.html" target="_blank">Из-за аварии на теплосетях во Владимире в 6 домах отключили отопление и горячую воду</a> - Компания «Т Плюс» сообщила о повреждении на тепловых сетях в районе перекрёстка улиц Мира и Гороховой. Специалисты уже приступили к ремонтным работам, территория огорожена. В связи с этим до